Después de años de espera, The Lord of the Rings: Gollum por fin está a solo unos meses de distancia. Si bien los fanáticos de la Tierra Media ya están más que apuntados a este título, muchas personas no están convencidas por este juego. De esta forma, recientemente se liberó un nuevo gameplay que aclara muchas de las dudas que alguien podría tener con este título.

Gracias a la participación de Daedalic Entertainment GmbH, los desarrolladores, en Nacon Connect 2022, se compartió un tráiler que nos muestra a Gollum escapando de diversos peligros, escabulléndose para no ser visto, y usando un par de ítems para evitar ser detectado.

A diferencia de otros títulos en la serie, The Lord of the Rings: Gollum es un juego de sigilo en donde tenemos que hacer uso de las habilidades de Smeagol para atravesar diferentes locaciones de la Tierra Media sin ser vistos. Junto a esto, y como seguramente ya lo notaron, veremos algunas caras conocidas, como la de Gandalf.

The Lord of the Rings: Gollum estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 1 de septiembre. En temas relacionados, un nuevo juego de The Lord of the Rings ya está en desarrollo. De igual forma, un nuevo libro de J.R.R. Tolkien estará a la venta este año.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para jugar The Lord of the Rings: Gollum. Aunque el estilo visual aún no me convence del todo, el gameplay me interesa bastante. Solo espero el producto final sí valga la pena, y no termine por ser un juego bastante olvidable.

Vía: Nacon