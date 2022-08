Se menciona que un nuevo Mario en 2D estaría en desarrollo

Desde que New Super Mario Bros. llegó a Nintendo DS hace más de 10 años, los fanáticos quedaron encantados con el regreso al 2D del personaje más querido de la compañía japonesa. No obstante, esta franquicia se fue explotando hasta el Wii U, y si bien, hay un port para Switch, muchos piensan que no hay planes de traer una nueva entrega pronto.

Según un miembro de la industria que se hace llamar Zippo, Nintendo está desarrollando un nuevo juego de Mario en 2D. Este informe afirma que la entrada eliminará título “New Super” .Además, se dice que está bastante avanzado en su desarrollo, lo que significa que podrían terminarlo pronto. Además, el estilo artístico tomaría a muchos fans “por sorpresa”.

Este próximo lanzamiento puede tener algo de sentido, dado que en los primeros meses de 2023 se va a estrenar la nueva película en 3D que está siendo producida por Illumination Studios. Aún no se ha revelado ningún teaser del trabajo fílmico, por lo que tanto juego como película podrían compartir estilo estético para el goce de los fanáticos de la serie.

En noticias relacionadas a Nintendo. Hace poco se dio a conocer que están implementado un programa anti piratería para los juegos de Switch, específicamente para quienes lo quieran emular mediante la PC. Si quieres saber si la empresa está involucrada con los creadores del software, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Comicbook