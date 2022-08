Hace un par de días se reveló que Denuvo, el controversial sistema anti-piratería de PC creado por Iredeto, llegará al Nintendo Switch bajo el nombre de Nintendo Switch Emulator Protection Solution. Además de todas las preocupaciones sobre este software, muchos se preguntaron si Nintendo está involucrado o no en este proceso. De esta forma, ya tenemos una respuesta oficial.

Por medio de un comunicado compartido por Kotaku, un representante de Denuvo ha aclarado que Nintendo no está involucrada en esta nueva iniciativa Switch DRM. En su lugar, esta fue una decisión que se tomó al considerar la demanda de los socios de Iredeto de incluir este sistema en el Switch. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Denuvo también mencionó cómo la tecnología para Switch no requeriría controles en línea y era una solución diseñada para estar completamente fuera de línea. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad de hackers y modders han señalado que Nintendo tiene que estar involucrado de cierta forma en este proceso, ya que ofrecer un software de este tipo requiere la aprobación de la compañía japonesa. Esto fue lo que comentó LuigiBlood, programador:

It may not be obvious, but this anti-emulation system has to be approved and within Nintendo's requirements because else it's not going to pass lotcheck.

It also cannot be a DRM measure: Nintendo is the only one with DRM control on their systems. It's only Denuvo by name.

— Yakumono (@LuigiBlood) August 24, 2022