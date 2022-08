El controversial Denuvo llega al Switch

Denuvo es uno de los sistemas anti-piratería que más han dado de qué hablar en los últimos años, aunque no por buenas razones. Como seguramente ya lo saben, este programa ha sido señalado por afectar el desempeño de varios juegos en PC. Ahora, recientemente se reveló que Denuvo llegará a Nintendo Switch, lo cual tiene preocupado a más de un fan.

Por medio de su sitio oficial, Irdeto, los responsables de Denuvo, revelaron que el sistema, ahora conocido como Nintendo Switch Emulator Protection, ya está en camino a la consola híbrida, e impedirá la emulación de títulos desde una PC. ¿Lo mejor de todo? Es que no afectará el desempeño de los juegos, o al menos eso se asegura.

Esto es lo que se ha comentado al respecto:

“Al prevenir la piratería en la Switch y bloquear las emulaciones no autorizadas en PC, los estudios pueden aumentar sus ingresos durante la ventana de lanzamiento del juego, que es el período más importante con respecto a la monetización”.

Por el momento se desconoce si la tecnología de Denuvo fue una petición por parte de Nintendo, o si Irdeto fueron los responsables de la iniciativa. Lo único que queda claro es que los desarrolladores tendrán la elección de incluir este sistema en sus juegos o no. Aunque la promesa de no perjudicar el rendimiento de un juego es atractiva, no hay que olvidar el precedente de PC, en donde incluso algunos títulos tuvieron que eliminar por completo este programa para que fueran capaces de funcionar de forma adecuada.

En temas relacionados, las cajas del Switch serán reducidas de tamaño. De igual forma, el Switch sigue siendo la consola más vendida del año.

Vía: Irdeto