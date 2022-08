Al creador de Breaking Bad ya no le simpatiza un protagonista

Muchos de los creadores de diferentes obras suelen tener personajes favoritos, y estos son normalmente los que cumplen como protagonistas, o secundarios con cierto grado de importancia. Y ahora, Vince Gilligan, el principal implicado de Breaking Bad, menciona que con el pasar del tiempo va desestimando cada vez más al personaje de Walter White.

En declaraciones a The New Yorker, el escritor y director de 55 años explicó que, en el transcurso de la serie y los años posteriores a su conclusión, su respeto y paciencia por White ha ido a la baja hasta el punto en que no ve ningún atractivo. De hecho, les ha pedido a los fanáticos que tengan un poco más de empatía hacia Skyler.

Aquí sus declaraciones:

Cuanto más me alejo de Breaking Bad, menos simpatía tengo por Walter. Le arrojaron un salvavidas desde el principio. Y, si hubiera sido un mejor ser humano, se habría tragado su orgullo y aprovechado para tratar su cáncer con el dinero que le ofrecieron sus antiguos amigos. Sale en sus propios términos, pero deja un rastro de destrucción detrás de él. Me concentro en eso más de lo que solía hacerlo.

Después, hace la pregunta de ¿Cómo es que te gustó en primer lugar? :

Espera un minuto, ¿por qué este tipo era tan bueno? Era realmente mojigato, y estaba realmente harto de sí mismo. Tenía un ego del tamaño de California. Y siempre se vio como una víctima. Estaba constantemente quejándose de cómo el mundo lo defraudaba, de cómo su brillantez nunca se le dio la debida. Cuando tomas todo eso en consideración, terminas diciendo: ‘¿Por qué estaba apoyando a este tipo?

También mostró su simpatía por Skyler:

Cuando el programa se emitió por primera vez, a Skyler no le agradaba a nadie. Creo que eso siempre preocupó a Anna Gunn. Y puedo decirte que siempre me preocupó, porque Skyler, el personaje, no hizo nada para merecer eso. Y Anna ciertamente no hizo nada para merecer eso. Interpretó el papel maravillosamente.

Recuerda que Breaking Bad aún está disponible en Netflix.

Vía: IGN