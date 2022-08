Breaking Bad habría tenido juego al estilo de GTA

El éxito de Breaking Bad y Better Call Saul es indudable, razón por la cual ha salido bastante mercancía a la venta para que los fanáticos lleven algo de la serie a su habitación o como vestimenta. Y ahora se revela que una adaptación a videojuegos se tuvo en planeación, pensando que el mejor modelo a seguir sería la franquicia de GTA.

En una entrevista reciente, el creador de ambos programas, Vince Gilligan, habló sobre la idea de un juego ambientado dentro de ese universo . Señaló que ha habido numerosos intentos de hacerlo, presentando la idea de un título similar a la saga de Rockstar Games y, aunque no sucedió, piensa que todavía tiene sentido. Al parecer, la idea no terminó de concretarse

Aquí la entrevista:

Esto es lo que comentó al respecto:

No soy un gran jugador de videojuegos, pero ¿cómo no puedes conocer Grand Theft Auto? Recuerdo que les dije a los muchachos, que están corriendo en Apple ahora, que originalmente dijeron que sí a Breaking Bad, ‘¿Quién es el dueño de Grand Theft Auto? ¿No pueden tener un módulo, puede haber un juego de Breaking Bad ? ¡Todavía tiene sentido para mí! Eso nunca llegó a buen término. Ha habido bastantes intentos de videojuegos. Intentamos hacer una experiencia de realidad virtual con los auriculares Sony PlayStation VR. Hicimos un juego móvil que duró poco tiempo.

También el creador declaró que no quiere sacar un título similar al infame E.T. , por lo que los fans no deberían esperar esta creación al estilo de GTA por ahora. Incluso si contactaran a Rockstar Games para trabajarlo, por ahora están ocupados con el sexto juego de su marca estrella.

Vía: ComicBook