¿Habrá nueva película de Actividad Paranormal en 2023?

Recientemente se está afirmando que la siguiente película de Actividad Paranormal podría lanzarse en 2023, esto lo han comentado medios importantes de la industria como lo puede ser Variety. Y es que en páginas como IMDB se han listado fichas donde marcan próximos estrenos de la saga con el número 8 de por medio, algo que se podría contradecir pronto.

Ante esto, el creador de la franquicia Oren Peli ha salido a mencionar que esas fichas son totalmente falsas, alegando que la octava parte mencionada no la está haciendo su estudio. Por lo que queda descartada esta parte, aunque nunca mencionó que no iba a llegar una nueva producción en 2023, esto tras el estreno de Paranormal Activity: Next of Kin en Paramount Plus.

Aquí su declaración:

Paranormal Activity fans: there are stories coming out about sequels in the works. Those are listed on IMDB as Paranormal Activity 8, remake, etc.

Those are not real sequels. We have nothing to do with them, and do not know these people who claim to be making these films.

— Oren Peli (@Oren_Peli) August 8, 2022