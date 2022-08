Una vez más, es momento de dar a conocer cuál fue el desempeño de la industria de los videojuegos durante el último mes. Como ya es una costumbre, The NPD Group, organización de Estados Unidos encargada de revelar información relacionada con la venta de hardware y software en este país, ha compartido una lista con las consolas y juegos más vendidos de julio de 2022.

En esta ocasión, y como ya lo hemos visto en los últimos meses, el PlayStation 5 fue la consola que más dinero generó de las tres actuales opciones en el mercado, esto no solo durante el pasado mes de julio, sino a lo largo de 2022. Sin embargo, fue el Nintendo Switch quien logró vender la mayor cantidad de unidades de hardware, tanto en julio, como en lo que va del año.

US NPD HW – PlayStation 5 led the market in hardware spending during both July and 2022 year to date, while Switch sold the most units in both time periods.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 19, 2022