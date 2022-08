Pese a que el pasado mes de julio vimos el lanzamiento de títulos como Xenoblade Chronicles 3 y Digimon Survive, un nuevo reporte por parte de The NPD Group, organización de Estados Unidos que se encarga de compartir información sobre la venta de hardware y software de esta región, ha revelado que MultiVersus se posicionó como el rey de julio.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro de The NPD Group, MultiVersus fue el videojuego más vendido de julio, impulsado por las ventas de los paquetes de fundadores de MultiVersus. Junto a esto, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, otro título publicado por Warner Bros., fue la tercera pieza de software más vendida del mes pasado.

US NPD PREMIUM GAMES – MultiVersus was July's best-selling video game, driven by sales of MultiVersus Founder's Packs. Warner Bros. published two of the top 3 best-selling games of July, with LEGO Star Wars: The Skywalker Saga also ranking 3rd.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 19, 2022