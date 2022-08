Multiversus revela por accidente a dos personajes nuevos

Sin duda, un videojuego que ha llamado la atención últimamente es Multiversus, crossover de distintas franquicias de Warner Bros. en donde los personajes más icónicos salen a repartir golpes al estilo de Smash. Y ahora, en vísperas de que inicie la primera temporada, parece ser que los propios encargados de difundir noticias revelaron dos personajes por error.

Antes de tiempo se liberó una serie de imágenes en las que se pueden apreciar capturas de pantalla del juego, pero también carteles promocionales del juego en donde explícitamente se confirma la entrada para Black Adam y Stripe (Gremlins). Por ahora, no hay noticias de sus incursiones oficiales, pero es probable que lo hagan más tarde que Morty de Rick & Morty.

And here's the highest quality version of the Black Adam and Stripe image so far! #MultiVersus

Huge thanks to @infkae for the help! pic.twitter.com/HAZlCTVX8s

— InTheShade – Multiversus Leaks (@InTheShadeMV) August 15, 2022