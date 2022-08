Multiversus obtiene fecha para su primera temporada

Multiversus ha llegado para llevarse la atención de los usuarios que quieren entrar al modo competitivo de un Brawler, englobando así a los personajes que por ahora son propiedad de Warner Bros. Poco a poco se han presentado interesantes adiciones, ya sea en balance o en nuevos contendientes, y ahora se da a conocer la fecha para su primera temporada.

El día para que esto comience será ni más ni menos que el próximo 15 de agosto, siendo la perfecta oportunidad para que los usuarios que hayan probado la beta pongan a prueba sus habilidades. Lo mejor, es que una semana después llegará un peleador muy solicitado, Morty, de Rick & Morty, al cual se le unirá su compañero en algunos días más en el futuro.

Quick Note: Everything we are bringing to you in Season 1 will not drop on the same day. New modes and content will be spread through the life of the Season. We'll continue to share dates on all the fun things to come!

— MultiVersus (@multiversus) August 12, 2022