Fans se molestan con Sony por falta de juegos clásicos en PS Plus

Desde su llegada hace un par de semanas, el nuevo PS Plus ha sido foco de atención entre los fans de la compañía, puesto que se ofrecen videojuegos interesantes, ya sea de la propia Sony o de terceros. Sin embargo, para muchos jugadores la compañía está flaqueando en un tema bastante importante, eso es la ausencia de títulos clásicos.

En un inicio la empresa de japón comentó que el nivel de suscripción premium, mes con mes llegarían juegos de las primeras consolas, algo que ha sido una promesa hueco, tanto para juegos de PS1 así como PSP. Y eso ya llevó a los jugadores a expresar sus quejas en las redes sociales, pues si bien dan juegos de PS4, esto no termina de llenar las exigencias.

Aquí algunos comentarios de Twitter:

Vamos @Sony @PlayStation de todos los juegos de tarifa reducida que agregaron al catálogo de clásicos, no se molestaron en agregar Legends of Legaia o Legends of Legaia 2. Gran decepción #PS1 #PS2.

Come on @Sony @PlayStation of all the cut rate games you guys added to the classics catalog you couldn't be bothered to add Legends of Legaia or Legends of Legaia 2. Huge let down #PS1 #PS2

Wtf there are no classics on the Premium tier of PS Plus this month???

PS Plus is pretty amazing. I’d say rn they’re pretty equal, but as soon as Sony starts putting more effort into classics gp is done.

It's been only three months but I'm prepared to declare PlayStation Plus Premium a failure, sadly

Why even advertise "we're gonna put out PSP games" if it's three months in and all you've put out is fucking Echocrome

Somehow worse than Nintendo with their classics library

— Unlikable Female Protagonist (@VahRonica) August 14, 2022