Conforme la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se sigue evaluando en distintas regiones del mundo, varias compañías han sido llamadas para ofrecer más información a favor y en contra de esta adquisición. Una de estas es Sony, quien emitió un comunicado en donde señala los peligros de volver a Call of Duty una exclusiva de Xbox. En respuesta, la empresa de Redmond compartió un documento en donde, entre otras cosas, le da un par de consejos de Sony para manejar de mejor forma PlayStation Plus.

Recientemente, se dio a conocer un extenso documento en donde Microsoft responde severamente a los previos comentarios de Sony. Además de asegurar que no Call of Duty seguirá llegando a otras plataformas, también se ha emitido un comentario en donde los responsables de Xbox ofrecen una serie de propuestas para mejorar el servicio de PlayStation Plus. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sony podría aprovechar aún más la alta calidad de sus juegos propios al hacerlos disponibles en PlayStation Plus el día del lanzamiento. Tal estrategia podría acelerar rápidamente el crecimiento de la base de usuarios del servicio como respuesta a la presión competitiva de Game Pass (o cualquier otro servicio) y [la estrategia] no es adoptada por Sony, incluso cuando se trata del nuevo y PlayStation Plus actualizado. Tal movimiento de Sony podría hacer que PlayStation Plus sea aún más atractivo para poder competir con las estrategias eventuales de los editores de juegos de la competencia, en beneficio de los jugadores”.

Desde la revelación del nuevo PlayStation Plus, muchos han comparado este servicio con Game Pass. De esta forma, el nuevo comentario crea una clara relación entre estas dos plataformas, con Microsoft señalando que si Sony sigue algunos de sus ejemplos, como lanzar juegos first party día uno, podría crear un mejor ambiente para sus usuarios.

En temas relacionados, Microsoft habla sobre la posibilidad de hacer exclusivo Call of Duty. De igual forma, los fans de Xbox y PlayStation han comenzado una pelea en redes sociales.

Nota del Editor:

Más que nada, este pequeño comentario es una forma con la que Microsoft señala que su servicio de suscripción es mucho mejor que PlayStation Plus. Aunque la calidad de juegos es casi la misma, el lanzamiento de exclusivos día uno es algo que claramente separa a estos dos servicios.

