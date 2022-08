Microsoft habla de la posibilidad de hacer un Call of Duty exclusivo

Hace poco tiempo surgió una controversia bastante fuerte en el mundo de los videojuegos, dado que algunas compañías daban por hecho que con la compra de Activision Blizzard este iba a convertir a Call of Duty en una exclusiva. Y en un par de ocasiones ya se ha comentado que no va a suceder, aún así se le sigue preguntando a Xbox respecto al tema.

Mediante documentos distribuidos por el medio VGC, la empresa confirmó que llevar a una franquicia de ese calibre a ser exclusiva de sus consolas simplemente no sería rentable, por lo que se seguirá conservando multiplataforma. Esto no se tiene planeado cambiar en el panorama actual, por lo que los seguidores de otras compañías no deberían preocuparse por nada.

Aquí su comentario:

Independientemente de lo poco sorprendente que sea la crítica de Sony sobre la exclusividad del contenido, dado que toda la estrategia de PlayStation se ha centrado en la exclusividad a lo largo de los años, la realidad es que la estrategia de retener los juegos de Activision Blizzard al no distribuirlos en las tiendas de consolas rivales simplemente no es ​​rentable para Microsoft. Tal estrategia sería rentable solo si los juegos de Activision Blizzard pudieran atraer a una cantidad suficientemente grande de jugadores al ecosistema de la consola Xbox, y si Microsoft pudiera obtener suficientes ingresos de las ventas de juegos para compensar las pérdidas por no distribuir dichos juegos en las consolas rivales.

Además, mencionan que en caso de que fuera rentable lanzar un COD exclusivo, su lanzamiento no tendría un impacto competitivo en la industria:

En resumen, la adopción hipotética de cualquier estrategia de descontinuación de contenido haría que el contenido no fuera rentable para Microsoft e, incluso si se implementara, tales estrategias no tendrían un impacto competitivo, por las razones descritas anteriormente.

Todo esto significa, que jugadores de PlayStation podrán seguir jugando Call of Duty en su plataforma sin la necesidad de mudarse o probarlo en PC.

Vía: VGC