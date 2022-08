La última temporada de The Walking iniciará con el estreno de dos capítulos

A lo largo de bastantes años la serie de The Walking Dead ha sabido expandirse y enganchar a los espectadores capítulo tras capítulo, pero ya se ha confirmado que la siguiente temporada será la última para estos supervivientes. Y por eso la cadena televisiva de AMC anunció que los fans podrán ver dos capítulos de corrido durante el día debut.

Estos primeros dos de los ocho restantes estarán disponibles exclusivamente para los suscriptores de AMC+ el domingo 2 de octubre, la misma noche en que la Temporada 11 transmite su último estreno de mitad de temporada a las 9 p.m. del tiempo del pacífico y 11 p.m. de ciudad de México en AMC.

Al igual que Fear the Walking Dead y Tales of the Walking Dead, se lanzará con dos episodios durante dos noches en AMC+, los episodios posteriores del drama zombi insignia se transmitirán los domingos una semana antes que en TV.

Esta es la sinopsis de los capítulos:

Inmediatamente después de la presencia opresiva de las langostas, una fuerza aún mayor se abalanza sobre cada miembro de cada comunidad. Con las banderas de la Commonwealth izadas en Hilltop, Alexandria y Oceanside, no hay tiempo para crear una estrategia para aquellos en el camino. Es una carrera contra el reloj para mantenerse con vida y sacar a los que aún viven en la Commonwealth antes de que Hornsby pueda ejecutar su venganza. Dentro de la Commonwealth, el artículo de Connie ha creado más caos de lo planeado. Al exponer la corrupción del gobernador Milton, su esperanza de crear una vida mejor y más equitativa para todos puede poner a todos en riesgo. Con la gran deuda que tiene nuestro grupo y sin otro lugar viable para vivir, simplemente irse tiene nunca ha sido una opción, pero si su próximo movimiento falla,quedarse tampoco será una opción.

Vale la pena señalar, que AMC+ no está disponible en México y Latam, pero no debería haber ningún tipo de problema. Dado que los capítulos se podrán disfrutar mediante el servicio de Star Plus.

Vía: ComicBook