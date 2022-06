El mundo de The Walking Dead está en constante crecimiento, y el día de hoy se ha revelado la fecha de estreno para Tales of the Walking Dead, un nuevo spin-off que llegará a la televisión el próximo mes de agosto.

Tales of the Walking Dead es una antología de seis episodios, cada uno enfocado en un grupo de sobrevivientes. Cada capítulo estará protagonizado por una estrella de renombre como Terry Crews y Daniella Pineda. De esta forma, se ha revelado que esta serie se estrenará el próximo 14 de agosto. Esta es la descripción de la serie:

“Tales of the Walking Dead consta de seis episodios independientes originales de una hora centrados en personajes nuevos y establecidos dentro del apocalipsis de los caminantes. Cada episodio tiene su propio tono y punto de vista distintos, pero hay mucho en juego en cada historia, lo que genera personajes nuevos e indelebles con elecciones y situaciones implacables que ponen en peligro la vida. Podemos ver el apocalipsis a través de otros ojos, descubriendo más mundos, mitos y misterios de The Walking Dead”.

De igual forma, se han revelado una serie de imágenes que nos dan un mejor vistazo a esta producción.

Recuerda, Tales of the Walking Dead se estrenará en AMC y AMC+ el próximo 14 de agosto de 2022. Hablando de series, este es el primer vistazo al spin-off de Los Locos Adams. De igual forma, se ha revelado la fecha de estreno de The Sandman.

Vía: Comicbook