Dentro del extenso catálogo de producciones que está desarrollando Netflix, una de las más llamativas es The Sandman. La adaptación del cómic creado por Neil Gaiman fue revelada hace un par de años, y no hace mucho tuvimos un par de teasers. Sin embargo, no fue sino hasta el evento de Geeked Week el día de hoy, que la compañía de streaming no solo nos dio un nuevo vistazo a la serie, sino que confirmó su fecha de estreno.

Por medio de un nuevo tráiler, en donde podemos ver a Tom Sturridge, como Dream, a Vivienne Acheampong, en el papel de Lucienne, y Boyd Holbrook, interpretando a The Corinthian, se confirmó que The Sandman llegará a Netflix el próximo 5 de agosto de 2022.

A diferencia de otras adaptaciones, Gaiman está involucrado en este proyecto como productor ejecutivo, por lo que los fans no tienen que estar tan preocupados en esta ocasión. The Sandman nos presenta una historia protagonizada por Dream, la encarnación viviente de los sueños y miembro de The Endless, una familia de seres divinos inmortales e increíblemente poderosos.

The Sandman llegará a Netflix el próximo 5 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie de Resident Evil. De igual forma, se ha revelado el detrás de cámaras de la adaptación live action de One Piece.

Nota del Editor:

A diferencia de otras producciones, The Sandman luce como una adaptación que sí tiene la atención que se merece. Esto se debe principalmente a que su creador está involucrado en el proyecto, algo que no solo le da más peso a este proyecto, sino que evitará cambios innecesarios.

Vía: Netflix