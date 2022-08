Voz de Kirby cautiva a los fans en vivo

La madrugada de hoy fue especial para los fanáticos de Kirby, esto se debe al estreno del concierto de aniversario número 30, en el cual se hicieron varias mezclas de los temas más icónicos del personaje rosado. Pero esa no fue toda la sorpresa del evento, dado que la actriz de voz del personaje principal subió al escenario para saludar a los seguidores de la saga.

Para los no entendidos, la voz oficial de Kirby ha sido la misma desde 1999 y su actriz lleva el nombre de Makiko Ōmoto, quién básicamente le da vida al rechoncho ser circular prácticamente desde la entrega de Nintendo 64. Hasta el día de hoy la actriz no ha fallado en ningún juego, pasando desde los Smash Bros. hasta los spin off de la franquicia como los Clash.

Aquí un fragmento de su saludo:

It's so surreal hearing Kirby's voice come out of an actual person, holy shit. https://t.co/oirxPKqVhP pic.twitter.com/iLv7bNY0GZ — Ultima | #вʟм (@UltimaShadowX) August 11, 2022

La franquicia de Kirby acaba de cumplir 30 años en este 2022, y Nintendo no ha perdido la oportunidad de celebrar con la venta de merchandising, juegos donde destaca Forgotten Land y Dream Buffet, así como este importante concierto. A eso se le suma la inclusión de Kirby 64: The Crystal Shards, por lo que los fanáticos deben estar contentos con esto.

Recuerda que el próximo juego spin off de la marca se estrena el próximo 17 de agosto en exclusiva mediante la eShop de Nintendo Switch.

Vía: Twitter