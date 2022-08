Redes sociales explotan con la guerra entre fans de PlayStation y Xbox

Recientemente ha estallado una guerra entre los fanáticos de Xbox y PlayStation, dado que días atrás Sony se quejó de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Comentarios que ya fueron abordados por la empresa de Bill Gates, aún así, es inevitable que salgan al aire comentarios de los seguidores que defienden a su marca favorita.

Esto va desde que PlayStation tiene miedo a Game Pass, la falta de exclusivas con las que cuenta Xbox, la pérdida de Call of Duty y por ende la ruina de Sony, así como la caída Xbox ante el poderío de juegos como God of War Ragnarok. Aquí te ponemos algunos de los posts más llamativos que encontramos en la plataforma de Twitter:

Xbox Game Pass logra tener éxito sin necesidad de títulos de Activision/Blizzard, mientras que Nintendo y Epic Games lo logran sin poseer un solo juego de Call of Duty a la actualidad, entonces me pregunto ¿Cuál es el miedo de Playstation? ¿No le tienen fe a sus propias IP? pic.twitter.com/XAs38xC44H

Maniacos! He vuelto al Game Pass y como sabéis uso el de PC. Pues al abrir la aplicación me lleva a estos directorios directamente, no sé si a alguien más le pasa, pero es curioso. Los haters de PlayStation siempre me han contado que con Xbox siempre hay novedad y que PS es caca. pic.twitter.com/axTqvcN6BO

— PlayManiaco 🥶Ω #Playstation 📺🟣 (@PlayManiaco_) August 10, 2022