Xbox anuncia presentación especial para Gamescom

Previo a Gamescom 2022, Geoff Keighley llevará a cabo su ya tradicional Opening Night Live el 23 de agosto. Sin embargo, esta no será la única presentación que veremos durante esta celebración europea. Por medio de un nuevo comunicado, se ha revelado que Xbox también celebrará un evento digital el próximo 25 de agosto.

En esta ocasión no veremos una presentación de una hora llena de nueva información sobre el futuro de la compañía, en su lugar, el Xbox Booth @ gamescom Live Stream será una presentación en vivo que se llevará a cabo entre 5:00 AM (hora del pacífico) y 11:00 AM (hora del pacífico), o 7:00 AM (hora de la Ciudad de México) y 1:00 PM (hora de la Ciudad de México) el próximo 25 de agosto.

Xbox promete la participación de Mojang Studios, Obsidian Entertainment, World’s Edge, y más, así como nuevos vistazos a juegos como Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves, A Plague Tale: Requiem, A Plague Tale: Requiem, Age of Empires IV, y más.

Recuerda, el Xbox Booth @ gamescom Live Stream se llevará a cabo el próximo 25 de agosto entre las 7:00 AM y 1:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, se ha filtrado un nuevo control de Xbox. De igual forma, el plan familia de Game Pass llega a más regiones.

Nota del Editor:

Tal parece que en esta ocasión no veremos un gran evento lleno de noticias. En su lugar, Xbox llevará a cabo un evento similar al Nintendo Treehouse, algo que tal vez no sea del agrado de todos los fans que esperan conocer más sobre el futuro cercano de los Game Studios.

Vía: Xbox