Conoce todas las novedades de Splatoon 3

Como ya se esperaba, el día de hoy se llevó a cabo el Splatoon 3 Direct, presentación que nos ofreció una extensa mirada a los modos de juego, Amiibo, el modo historia, contenido post-lanzamiento y mucho más. Si te perdiste del evento, aquí puedes checar todas las novedades de esta entrega.

Para comenzar, el juego contará con 12 escenarios durante su lanzamiento. Estos son: Scorch Gorge, Eeltail Alley, Hagglefish Market, Undertow Spillway, Mincemeat Metalworks, Hammerhead Bridge, Museum D’Alfonsino, Mahi-Mahi Resort, Inkblot Art Academy, Sturgeon Shipyard, Makomark, y Wahoo World. Lo mejor de todo, es que futuras actualizaciones nos darán la oportunidad de experimentar más niveles.

Una de las mayores novedades de Splatoon 3, es el modo Tableturf Battle. Aquí, dos jugadores competirán entre ellos en un juego de cartas. Cada una de estas te permitirá llenar parte de un tablero con pintura, muy similar a las Turf Wars normales, pero sin la necesidad de disparar un arma. Por si fuera poco, podrás construir tu deck dependiendo de tu estilo de juego.

Get ready for a dazzling deck duel with Tableturf Battle, a 1 vs 1 competitive

card-battle spinoff of Turf War you can play on the go! #Splatoon3 pic.twitter.com/Oo9AQhV76n

— Nintendo UK (@NintendoUK) August 10, 2022