La expansión de Splatoon 2 llega a Switch Online

Además de ofrecer juego de SEGA Genesis y Nintendo 64 por medio del Nintendo Switch Online + Expansion Pack, este servicio también nos da acceso a los DLC de Animal Crossing: New Horizon y Mario Kart 8 Deluxe. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la expansión de Splatoon 2 se suma a esta oferta.

Junto a la revelación de la fecha de lanzamiento de Splatoon 3, Nintendo ha revelado que todos los usuarios del Expansion Pack podrán acceder a Splatoon 2: Octo Expansion sin costo adicional. Este es un DLC enfocado al modo de un solo jugador. Esta es la descripción que se ofrece:

Ahoy #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! You can now enjoy the #Splatoon2: Octo Expansion DLC as part of your membership at no additional cost.

Not a member? Join today! https://t.co/E9AnYyH01N pic.twitter.com/pt3Ufk0d0k

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 22, 2022