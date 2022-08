Con Call of Duty: Modern Warfare II a solo unos meses de distancia, Activision e Infinity Ward no pueden esperar para compartir más información sobre el futuro de la serie. De esta forma, el día de hoy se reveló que el próximo mes de septiembre se llevará a cabo una presentación que nos dará más detalles sobre el multiplayer de esta entrega, así como más información respecto a Warzone 2.

Este evento será conocido como Call of Duty: Next, y se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. Aquí, Infinity Ward será el encargado de proporcionar nueva información sobre el multiplayer de Modern Warfare II, Warzone 2, la versión móvil de este battle royale, conocida como Project Aurora, y más sorpresas para los fans.

Junto a esto, se reveló que la beta de Call of Duty: Modern Warfare II se llevará a cabo entre el 16 y 27 de septiembre, pero solo para los usuarios de PlayStation que pre-ordenaron este título. Después, entre el 18 y 19 de septiembre, todos los usuarios de PlayStation podrán disfrutar de esta beta.

Respecto al resto de los usuarios, aquellos que pre-ordenaron Call of Duty: Modern Warfare II en Xbox y PC, podrán acceder a la beta entre el 22 y 23 de septiembre. Por último, la beta general para estas plataformas sucederá entre el 24 y 26 de septiembre.

Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre de 2022. Recuerda, Call of Duty: Next se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. En temas relacionados, una filtración da más información sobre el multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare II. De igual forma, David Jaffe crítica a Sony por sus comentarios sobre esta serie.

Vía: Activision