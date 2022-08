Call of Duty: Modern Warfare II es uno de los juegos más esperados del año. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que contenido relacionado con este título se filtró. Gracias a un jugador de la NFL, ahora tenemos un vistazo anticipado al multiplayer de este título.

Recientemente, Cameron Dicker, jugador de los LA Rams, publicó un vistazo anticipado de Call of Duty: Modern Warfare II en su cuenta de Instagram. Aunque este contenido fue eliminado casi de forma inmediata, el público tuvo la oportunidad de ver un poco de este material anticipado. Aquí se puede apreciar la pantalla de lobby para el multiplayer, en donde se confirma que los Operadores estarán de regreso.

Breaking: Modern Warfare 2 MP lobby image via NFL player Cameron Dicker IG pic.twitter.com/K1ofMeoExH — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 3, 2022

Por si fuera poco, otra filtración ha revelado los primeros detalles del modo DMZ, el cual es descrito como un juego similar a Escape from Tarkov, donde los jugadores corren el riesgo de perderlo todo si mueren, algo que sucede en uno o dos tiros. De acuerdo con Tom Henderson, famoso insider, el modo estará enfocado en extraer el mapa de Warzone 2. Junto a esto, se ha mencionado que los jugadores deben de mantener sus expectativas realistas, ya que DMZ no será tan similar a Escape from Tarkov.

Respecto a la fecha de lanzamiento de DMZ, Henderson mencionó que este modo no estará disponible en 2023, contradiciendo así varios rumores, y llegará junto a Call of Duty: Modern Warfare. Por lo mientras, se espera que tengamos más información sobre este título durante el CDL Championship el próximo 7 de agosto.

Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre. En temas relacionados, se reporta que Call of Duty está perdiendo millones de jugadores. De igual forma, David Jaffe critica a Sony por sus quejas contra Call of Duty.

Vía: Comicbook