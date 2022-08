David Jaffe critica a Sony por sus quejas con Call of Duty

Recientemente en entrevistas directas a los desarrolladores de juegos, se confirmó que Sony tiene la opinión de que Microsoft se estaría llevando una franquicia valiosa como lo es Call of Duty. Esta queja se hizo sonar en toda la industria, a tal punto de que el creador de God of War, David Jaffe ha dado su opinión acerca de este desafortunado comentario.

El creativo llamó a Sony como un debilucho, pues piensa que su actitud es un tanto infantil, como si se tratase de un bebé al que le están quitando un caramelo. Ante esto, afirma que dentro del equipo tienen a las mentes más creativas de la industria actual. Por lo que en lugar de “llorar”, deberían seguir trabajando en juegos para no ser afectados por la competencia.

I LOVE Playstation: personally, financially, and as an entertainment company. They have given me SO MUCH. But even with that, they should not have said this, IMO. It's just a bad, wimpy look… pic.twitter.com/MHO1lTaiUu

— DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) August 2, 2022