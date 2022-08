Review – Digimon Survive

Se ha hablado desde hace prácticamente más de 20 años que la franquicia de Pokémon tiene un rival directo, uno que habría tomado de base la crianza de monstruos para hacerlos pelear. Y hay que mencionar claramente, dichos pensamientos son erróneos, pues el supuesto “competidor” nació casi en simultáneo, con esto hablo de ni más ni menos que Digimon. La saga de criaturas digitales a día de hoy es bastante popular, con juegos de cartas, películas, temporadas del anime, los dispositivos que son tal cual un tamagochi y por supuesto los videojuegos. Hablando de estos últimos, normalmente son entregas que no destacan demasiado, claro, hay algunos bastante buenos, pero otros simplemente se nota que no tienen alma en el desarrollo.

El último videojuego de la marca llamado Digimon Survive tiene una historia bastante extraña, pues se anunció hace cuatro años atrás, prometiendo ser algo muy distinto a todo lo visto en la historia de esta franquicia. Y a partir de ese momento, se dieron actualizaciones muy espaciadas, mismas en las que se confirmaba un retraso debido a cuestiones de desarrollo, pandemia y más.

No obstante, el último comunicado que si mal no recuerdo, fue en la Digicon 2022, se aseguró que el videojuego llegaría en julio de este año y así fue, pues para cuando escribo esto ya se encuentra a la venta en tiendas físicas y digitales. Y ahora tras todo lo transcurrido, es probable que se pregunten ¿Valió la pena esperar tanto?

Después de pasar algunas considerables horas en el juego, creo que puedo responder a esa pregunta, la misma que puede tener alguna clase de sentimientos encontrados entre quienes buscaban un buen juego Digimon y quienes deseaban un lanzamiento más desenfadado. Pero no nos adelantemos tanto al veredicto final de este artículo.

Con esto queda claro que les he preparado una nueva Atomix Review, en la que exploraremos a detalle cada aspecto de este videojuego, esto incluye la jugabilidad, música, gráficos y por supuesto, el argumento que ha causado críticas un tanto duras entre los usuarios. Pues para este momento, algunos le están haciendo review bombing en Metacritic.

No perdamos más tiempo. Así que toma tu Digivice y sumerjámonos en esta nueva aventura que Bandai Namco y Hyde han preparado para nosotros.

Mucha esencia a Digimon Adventure

La historia de Digimon Survive nos cuenta los acontecimientos durante un campamento de verano, uno que se lleva a cabo en una escuela ubicada en un pueblo japonés. Sitio que se ha comentado tiene una especie de hechizo, dado que en las ruinas del lugar se suele hablar de criaturas extrañas que aparecen frente a los humanos y se los llevan.

Durante este campamento conocemos a Takuma, el protagonista de la historia, quién al parecer no está tan convencido de pasar su verano en aquel sitio rural, pero debe hacerlo por cuestiones escolares. Sin embargo, la espera se hace menor gracias a sus compañeros de clase con los que pasa el tiempo haciendo plática.

Es así que durante una de las excursiones, dos de sus amigos se adentran al bosque aledaño al edificio donde se están quedando, razón por la cual Takuma sale en su búsqueda junto a otros dos chicos. Ahí se encuentran en una jornada una tanto confusa, puesto que de camino se topan con unas ruinas y un profesor que las está estudiando.

Tras algún tiempo de búsqueda parece que al fin encontraron a sus amigos, pero antes de tan siquiera poder verlos, unas criaturas obscuras aparecen y los atacan. Esto hace que el grupo se separe y por circunstancias extrañas, Takuma cae en un hoyo que lo hace desmayarse algunas horas, perdiendo la noción total del tiempo.

Tras despertar se da cuenta que ninguno de sus amigos está a las cercanías, y ahí es cuando se da cuenta que está siendo observado por un criatura desde los arbustos del bosque. Entonces lo llama para que salga y así conoce a Koromon, personaje que asegura haber estado esperándolo por alguna razón, misma que incluso el propio monstruo desconoce.

Tras dar un par de vueltas, poco a poco encontrarán a sus amigos y el camino de vuelta al edificio escolar, el cual parece estar en un estado un tanto deplorable, como si hubieran pasado muchos años en el futuro. Así los chicos se dan cuenta que ya no están en su mundo, sino en una versión alterna que conserva casi los mismos edificios y ubicaciones.

Con esta premisa, el grupo de chicos junto a las criaturas que se autodenominan Digimon, deberán encontrar una manera de volver a casa, pero el camino hacia la libertad no será sencillo. Dado que hay algunos monstruos que no tienen las mejores intenciones, y estos van a tratar de acabar con los chicos a como de lugar, lo peor, es que no sería del todo su culpa, sino de una neblina que al parecer altera su estado de animo.

Esa es básicamente la introducción de la historia, que debo decir me recuerda bastante al anime de Digimon Adventure, dado que nos ponen el contexto del campamento de verano, ochos niños elegidos y la aparición de un monstruo para cada uno. Y a eso le añadimos, que estos sufren de evoluciones cada que su compañero está en peligro mortal.

Debo decir, que la historia me ha gustado pero no encantado, dado que el inicio del juego es bastante lento, hay muchas conversaciones que tal vez no llevan a ningún lugar en lugar de dirigirnos directamente al grano. Eso sí, una vez que el encuentro con los Digimon sucede, las cosas se van poniendo más interesantes y no vas a querer soltar el juego por mucho tiempo.

Pero aclaro una vez más. Para aquellos que busquen un estilo narrativo más ligero, es posible que a los 20 minutos de iniciar la partida quieran ir a hacer otra cosa para después seguir leyendo los textos más adelante, o simplemente existe la opción de saltarlos. Aunque esto puede matar la esencia del videojuego en sí, pero eso lo veremos en el siguiente apartado.

Disgaea, Final Fantasy Tactics y Digimon tuvieron un hijo

La jugabilidad de Digimon Survive se divide en dos ramas principales, y vamos a empezar por la que se lleva un gran porcentaje de todas las horas que pasaremos frente a la consola o PC. Esta es precisamente la de una novela visual o aventura gráfica, una nueva manera de jugar para la franquicia de Bandai Namco.

Eso significa, que en ningún momento vamos a controlar un personaje que se desplace por mapas abiertos o incluso que vaya por pasillos, aquí únicamente pasaremos hacia otras zonas mediante el menú principal del juego. Y estando en estos lugares podremos inspeccionar con una mira en primera persona que nos permite interactuar.

Por ejemplo, si estamos en un área de bosque podemos interactuar con las ramas de los arboles, arbustos, personajes que se encuentren por ahí, incluso revisar con el teléfono celular del personaje si no hay secretos. Estos normalmente son objetos de curación ocultos, de equipamiento o hasta propios Digimon con los cuales pelear.

Hablando de la interacción con personajes, podremos hablar con los demás niños protagonistas de la historia, esto sirve para crear lazos especiales que se reflejan en batalla. Esta parte puede ser bastante similar a la de juegos como Persona y Fire Emblem, pues dependiendo de nuestras respuestas será el camino a tomar dentro de la historia.

Esto significa, que es vital hablar con los personajes constantemente para tener un mejor desempeño, ya que en los momentos críticos seremos salvados de milagro gracias a las decisiones. Además, esto también afecta a las futuras evoluciones de los Digimon, con diferentes caminos a tomar, y por ende, será necesario pasar por lo menos el juego tres veces para ver todos los finales.

Al haber pasado bastantes horas en conversaciones que tienen como fin subir la afinidad y progresar la historia, puedo entender que cierto público no se haya convencido de todo con el título. Pero si la historia logra atraparte en algún punto, créeme que la jugabilidad estilo point and click no te va a molestar demasiado. De hecho, me gusto bastante que en esta ocasión la franquicia de un giro nuevo.

Claro, el explorar los mapas de manera libre puede echarse un tanto de menos, después de todo la saga siempre ha tenido de por medio la movilidad de un avatar humano. No obstante, es una forma de juego desenfadada que puede relajar a todos los que lleguen a probarla, sobre todo a quienes los jueguen en Switch, dado que se puede poner a la consola en modo de reposo.

Ahora que hemos visto rápidamente la mecánica que se llevará la mayor parte de la aventura, es buen momento de irnos a las batallas del videojuego, apartado que seguramente será el favorito de muchos. Yo me incluyo ahí, dado que es una especia de respiro después de pasar por una introducción que puede durar hasta una hora o un poco más.

¡Ahora es cuando la aventura Digievoluciona!

Los enfrentamientos de Digimon Survive no se distinguen demasiado a los de otros lanzamientos de la franquicia, dado que los movimientos por turnos se mantienen tal cual en los JRPG. Solo que en esta ocasión son un tanto más estratégicos, por lo que fácilmente puedes pensar que estás jugando a Final Fantasy Tactics, Advance Wars, Disgaea, Fire Emblem o algunos otros títulos que lleven las tácticas en sus genes.

En cada batalla nos van a colocar en un mapa tridimensional, estos no son tan amplios pero permitirán que en cada turno podamos mover a nuestros personajes por una serie de cuadrantes. Esto con el fin de acercarnos lo más posible a los enemigos, y así llevar a cabo ataques normales así como especiales que tendrán como costo el uso de puntos de habilidad.

Eso sí, ir directamente a atacarlos frente a frente no es la mejor idea que podemos tomar, ya que según el ángulo desde el cual ataquemos será el porcentaje de precisión para pegar a los rivales. Entonces si nos colocamos a un costado o en la parte trasera, es bastante probable que acertemos, les hagamos más daño y los efectos de algunos ataques sean duraderos.

Hablando de los efectos, estos incluyen envenenamiento, quemaduras, congelamiento, parálisis y algunos más que podrían dificultar nuestra movilidad por el mapa. También debemos tomar en cuenta el tipo de Digimon que tengamos, puesto que algunos atacan mejor a distancia, otros sirven de soporte y unos más solo podrán pegar cuerpo a cuerpo. Concretamente, los tipos son vacuna, virus y datos, estos tienen un triángulo de debilidades que si bien no está tan equilibrado o marcado en comparación a otros juegos de tácticas, al menos están ahí.

La inteligencia artificial de los enemigos es un tanto fácil de abordar, pero lo importante es que irá creciendo conforme vayamos avanzando en la historia y también subiendo de nivel con los puntos de experiencia que nos dan al terminar las batallas. Aunque si sientes que los enemigos no están para nada a tu altura, siempre puedes cambiar a nivel difícil, donde debes analizar cada movimiento exhaustivamente.

Algo que debe quedar muy en claro, es que los Digimon de los niños elegidos no son los únicos que podemos usar en batalla, dado que en las secciones de batalla libre que saldrán cada cierto tiempo en la campaña, podemos convencer a algunos monstruos de unirse al equipo. Esto se hace al tener conversaciones con ellos al estilo de Persona o Shin Megami Tensei, concretamente les debemos contestar tres preguntas, y si lo hacemos bien es muy probable que nos acompañen.

Por su parte tenemos las Digievoluciones, transformaciones ocasionales que pueden sufrir nuestros monstruos principales, estás les otorgan el doble de atributos a comparación de su forma normal. Algunos tendrán diferentes dependiendo del camino que elijamos en las conversaciones, pero al final son bastante poderosas y servirán sobre todo para enfrentar a enemigos de etapa avanzada. Estas se irán desbloqueando conforme la trama siga su curso, por lo que es emocionante ir descubriendo las formas que van a tomar las mascotas.

Por su parte, los personajes que no tengan un vinculo con nosotros también pueden evolucionar, pero para lograrlo debemos conseguir un objeto especial que está escondido, así que revisar bien los mapas con la pantalla del celular nunca está de más. También hay que hablar de los objetos equipables, pues hay ciertas joyas que suben las características de los monstruos, ya sea la velocidad, fuerza, defensa y más,; fungen de manera similar a las armaduras de Final Fantasy Tactics.

Como dije, este tipo de peleas no se distingue exageradamente de otros juegos de Digimon, ya que normalmente están encasillados dentro del JRPG. Aún así, es divertido que las cosas se vayan un tanto más por la parte táctica, donde cometer un error puede costar la partida entera, sobre todo en los niveles de dificultad más altos.

Colores vibrantes y música relajante dan vida al mundo digital

La parte gráfica de Digimon Survive me generó un conflicto interior, esto se debe a que los escenarios tanto de las partes estilo aventura gráfica como las arenas de combate no convencen del todo. Ya que cuentan con patrones un tanto planos y hasta con texturas que pueden parecer para nada impresionantes debido a que la movilidad de los personajes es limitada.

No obstante, el estilo de personajes anime con ese dibujo en dos dimensiones es bastante digno de resaltar, esto en cuanto a los niños y también a los monstruos digitales que iremos encontrando durante el viaje. Cada uno parece estar calcado de las diferentes series animadas, por lo que no hay ningún tipo de queja en el apartado.

Vale la pena señalar, que en modo portátil el juego se desempeña bastante bien, seso me llevó a pensar que es la manera óptima de cómo debió lucir en un principio. Incluso es probable que sistemas como un PS Vita ( si hubiera tenido éxito), lo pudieran correr sin ningún tipo de inconvenientes.

Por su parte, lo que más le va a encontrar a los fans de la franquicia y que seguro van a agradecer al equipo de desarrollo, son las escenas animadas que se van liberando conforme la historia avanza. Sobre todo, las que llevan voces y aparecen justo al inicio al final del título, sin problema pueden pasar desapercibidas como una película actual de la saga. La animación de Digimon es algo que pocas veces falla.

En cuanto a la música, siempre hay una melodía para cada momento, esto va desde una situación de alegría, de tensión, angustia, sentimental y hasta para las batallas con enemigos normales y jefes. Eso sí, el juego a veces puede pecar en repetir ciertas piezas de manera constante, y eso llega a cansar ligeramente cuando ya pasaron un par de horas en el juego.

El apartado de sonido concluye de manera satisfactoria con las voces en japonés, con actores y actrices de doblaje que aparentemente son bastante conocidos en su país de origen. El incluir esta clase de guiños siempre se agradece, pues una de las esencias de la franquicia es la capacidad de las mascotas para hablar en idioma humano.

Una apuesta que pone en un panorama nuevo a la saga

Llegando al veredicto de Digimon Survive, es claro que se trata de una aventura que se despega mucho a lo que estamos acostumbrados en términos de exploración, siendo una propuesta de aventura gráfica apta solo para los más pacientes. Pues el juego se compone en su mayoría por texto y un menor porcentaje de batallas.

Tiene cosas bastantes buenas como la historia que a pesar de tener un inicio un tanto lento, se va poniendo interesante justo en el momento en el que el elenco de niños conocen a los monstruos. Aunque por muchos que disfrutes de este tipo de experiencias, recomiendo tomarse una pausa de vez en cuando, ya sea dejando en pausa la aventura o simplemente subiendo niveles en el modo de batalla libre.

También tenemos a los gráficos agridulces, con escenarios que no pueden convencer del todo dada la naturaleza del juego, fallo que se compensa con el modelado de personajes en estilo 2D. Y si a eso le agregamos las escenas animadas que parecen venir de una serie, no debería presentar ningún problema el estilo visual.

En pocas palabras, si tienes la idea de que Digimon Survive tendrá encuentros frenéticos uno tras otro, déjame decirte que probablemente no va a cumplir con tus expectativas. Sin embargo, si las novelas visuales y los combates por tácticas son lo tuyo, es probable que este videojuego termine siendo de tu agrado, en especial si eres fiel seguidor de esta singular franquicia.

Recuerda que este título está disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

La versión que utilizamos para esta reseña fue la de Nintendo Switch.