Tom Holland anuncia pausa de redes sociales

Las estrellas de Hollywood en la actualidad suelen contar con redes sociales, esto para dar a conocer a sus seguidores datos de su vida diaria o pensamientos positivos que den mensajes esperanzadores. Sin embargo, suele pasar que algunos se cansan de publicar contenido constantemente, y precisamente le ha pasado a Tom Holland, estrella de Marvel.

Mediante una publicación de Instagram estuvo hablando sobre una serie de aplicaciones útiles de la organización benéfica stem4 , un colectivo con el que trabaja a través de su organización The Brothers Trust. Habló sobre cuatro aplicaciones diferentes que ofrece stem4 y cómo su grupo ayuda a apoyarlas.

Por su parte, dio un mensaje de despedida temporal, asegurando que se retira un tiempo de redes sociales, esto debido a lo abrumador que puede ser navegar en las mismas, y viendo los comentarios que le dirigen, así como críticas.

Aquí un fragmento de su mensaje:

Hola chicos, he estado tratando de hacer esto durante una hora, y para alguien que ha pasado los últimos 13 o 14 años, independientemente del tiempo que haya estado actuando, parece que no puedo decir lo que necesito decir sin “Umming” y “arring” cada cinco minutos. Así que voy a intentarlo de nuevo. Me tomaré un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque considero que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores, me atrapé y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación.