Marvel’s Spider-Man Remastered ya está disponible en PC y, como muchos ya lo esperaban, un sin fin de experimentos con este título han comenzado. En esta ocasión no estamos hablando de un mod, sino de una forma en la que los usuarios de Xbox Series X|S pueden disfrutar de este título en sus consolas.

De acuerdo con Tom Warren, editor de The Verge, actualmente todos los usuarios de Xbox Series X|S ya pueden disfrutar de Marvel’s Spider-Man Remastered en sus consolas. Sin embargo, esto solo es posible por medio de la versión de PC. Resulta que gracias a la aplicación de Wireless Display, la cual se puede conseguir directamente en la Microsoft Store, puedes reproducir en tu consola todo lo que tengas en PC.

I'm hoping one day I can do "Halo on PS5." Just need a web browser on the PS5 and the shenanigans will begin 🙏

— Tom Warren (@tomwarren) August 13, 2022