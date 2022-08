El día que muchos han esperado por fin ha llegado. Después de siete años, Better Call Saul llegará a su fin en tan solo unas horas. Así es, el último capítulo se transmitirá hoy mismo en Estados Unidos. De esta forma, aquí te decimos cómo puedes disfrutar de esta conclusión sin algún problema.

A diferencia de otras series, Better Call Saul estrena un nuevo episodio cada semana en el canal de AMC en Estados Unidos. De esta forma, hoy, 15 de agosto, a las 9:00 PM (hora del este), u 8:00 PM (hora de la Ciudad de México), se transmitirá el capítulo final de esta forma.

Afortunadamente, el resto del mundo no tendrá que esperar mucho para disfrutar de este final. A lo largo de la sexta y última temporada, un nuevo episodio de Better Call Saul ha llegado a Netflix un día después de su estreno en Estados Unidos, y el final no será una excepción. De esta forma, la conclusión a la serie estará disponible en este servicio de streaming el 16 de agosto de 2022.

Esto es algo que muchas series de este tipo llevan a cabo. Recordemos que producciones como Rick and Morty y, en su momento, Game of Thrones también estrenaban un nuevo episodio en servicios de streaming una hora o un día después de su llegada a la televisión de Estados Unidos.

