Con el final de Better Call Saul programado para el próximo 15 de agosto, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para Vince Gilligan. Para aquellos que no reconozcan este nombre, Gilligan es el creador de Breaking Bad y co-creador de Better Call Saul. De esta forma, existe la posibilidad de que su próximo proyecto se lleve a cabo en este universo, aunque un nuevo reporte parece indicar lo contrario.

De acuerdo con Deadline, la siguiente serie de Gilligan será producida por Sony Pictures TV, y actualmente nueve cadenas de televisión están compitiendo para ver quién se queda con los derechos de transmisión. Aunque por el momento no hay detalles, se ha mencionado que el escritor y director dejará de lado el mundo de Walter White y compañía, para enfocarse en una historia completamente nueva.

Según el medio, el proyecto en desarrollo tendrá elementos similares a The Twilight Zone y The X-Files, en donde Gilligan trabajó como escritor. Sin embargo, el enfoque no estaría en los misterios y aspectos sobrenaturales, sino en la relación entre personajes. Junto a esto, se habla de que el estilo característico del guion, el cual combina el humor con el drama, se conservará.

Vía: Deadline