Microsoft lanza grave acusación contra Sony

Actualmente, la comisión reguladora de Brasil, al igual que otras organizaciones similares en todo el mundo, está estudiando la compra de Activision Blizzard para su aprobación. De esta forma, se ha tomado la opinión de varios miembros de la industria. Uno de ellos fue Sony, quien señaló los peligros de que Call of Duty se vuelva una exclusiva de Xbox. Ahora, Microsoft no solo ha emitido una respuesta, sino que ha acusado a su competidora japonesa de pagarle a los desarrolladores para que no lancen sus juegos en Game Pass.

Durante la reciente sesión por parte de la comisión reguladora de Brasil, un representante de Microsoft refutó los previos comentarios de Sony, dejando en claro que Call of Duty no se convertirá en una exclusiva de Xbox. Esto fue lo que se comentó al respecto en un extenso documento:

“Afirmar que Call of Duty tiene seguidores leales es una premisa de la que no se deriva la conclusión de que el juego es una ‘categoría de juego per se’. La propia PlayStation de Sony, por cierto, tiene una base establecida de jugadores leales a la marca. Sin embargo, tal hallazgo no lleva a la conclusión de que PlayStation, o cualquier producto de marca con consumidores leales, sea un mercado separado de todas las demás consolas. Extrapolar de tal hallazgo a la conclusión extrema de que Call of Duty es una ‘categoría de juegos per se’ es simplemente injustificable bajo cualquier análisis cuantitativo o cualitativo”.

Junto a esto, se compartieron cuatro puntos, en donde Microsoft responde a los comentarios de Sony, quien previamente mencionó que incluir juegos de Activision Blizzard sería anticompetitivo. Estos son:

-La estrategia de Microsoft no es quitar contenido a los jugadores, ya que Call of Duty seguirá estando en PlayStation.

-Las estadísticas señalan que los usuarios creen que suscribirse a los servicios de suscripción es otra forma de pagar por los juegos.

-Las declaraciones de Sony niegan la naturaleza de los servicios de suscripción, además de que PlayStation ya cuenta con PS Plus Extra y Premium.

–Hay en el mercado otros servicios similares cuyo contenido no está en Xbox.

Junto a esto, Microsoft alega que Sony ha intentado activamente obstaculizar el crecimiento de Xbox Game Pass, esto al pagarle a algunos desarrolladores por “derechos de bloqueo”, a cambio de que acepten no agregar su contenido a Game Pass.

Por último, Microsoft dejó en claro que Call of Duty no será una exclusiva de Xbox, ya que no tener juegos la serie en PlayStation no tendría sentido comercial, porque solo sería rentable si suficientes personas saltaran a Xbox para compensar el dinero perdido por no vender copias de PlayStation.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre las declaraciones de Sony aquí. De igual forma, Xbox Game Pass crecería sustancialmente al completarse la compra de Activision Blizzard.

Nota del Editor:

Aunque es entendible la perspectiva de Sony en este caso, Microsoft ha dejado muy en claro cuáles son sus intenciones con Call of Duty, y por el momento no hay alguna prueba que nos haga pensar lo contrario. De esta forma, las acusaciones de Sony deberían tomarse con cuidado.

