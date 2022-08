La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue dando mucho de qué hablar. Aunque los puntos negativos y las posibilidades de que este negocio sea cancelado al final del día no se han detenido, también existen aquellos que ven el lado positivo de esta adquisición. Este es el caso de Michael Pachter, quien ha señalado que, en dado caso de llevarse a cabo este proceso, el número de usuarios de Xbox Game Pass aumentaría sustancialmente.

Recientemente, Pachter, famoso analista por parte de Wedbush Securities, señaló que la compra de Activision Blizzard, así como el enfoque a la nube, podrían llevar a Xbox Game Pass hasta los 100 millones de suscriptores. Esto fue lo que comentó al respecto:

No tiene sentido excluir a una audiencia tan grande, mira lo que está haciendo Disney después de adquirir Fox, no ha dejado de estrenar sus películas en los cines y obligar a sus fans a suscribirse a Disney+. Algo similar está pasando con HBO y creo que es una estrategia muy inteligente. Si Microsoft sigue este camino, tendrá de su Activision que es muy bueno en este tipo de estrategia y se nota que gran parte de sus ingresos provienen de este tipo de acuerdos, entonces creo que para Microsoft esto es un gran oportunidad”.

(FYI) Michael Pachter thinks Microsoft could reach 100 million Game Pass subs if the Activision/Blizzard acquisition goes through pic.twitter.com/TEVqSaBzXh

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 5, 2022