Para la sorpresa de muchos, en el pasado informe financiero de Sony no hubo nueva información sobre las ventas del PlayStation 4 durante el primer trimestre del año fiscal actual. En su lugar, la compañía japonesa solo ofreció un número general de la consola, dando a entender que ya no tienen planes de revelar cuántas unidades ha vendido el PS4 cada tres meses.

Considerando que la industria poco a poco está dejando de lado al PS4 y Xbox One para darle su merecido espacio al PS5 y Xbox Series X|S, con más compañías creando experiencias exclusivas de la nueva generación, esto no debería ser una gran sorpresa. Como último dato, Sony reveló que el PS4 vendió un total de 117.2 millones de unidades desde su lanzamiento el 15 de noviembre de 2013, hasta el pasado 31 de marzo de 2022.

Sony is no longer reporting PS4 shipments which means the final total for the console is ~117.2 million as of March 2022. pic.twitter.com/hWHv7NZ6RL

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 10, 2022