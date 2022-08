En 2015, Nintendo nos introdujo a Callie y Marie como las grandes presentadoras del original Splatoon. En 2017, para la secuela, Pearl y Marina fueron las encargadas de esta sección. Ahora, durante el Splatoon 3 Direct del día de hoy, se reveló que la nueva entrega en la serie no tendrá dos presentadoras, sino tres.

La sección de Anarchy Splatcast de Splatoon 3 será presentada por el grupo conocido como Deep Cut, el cual está conformado por Big Man, Shiver, y Frye. Aquí, los jugadores recibirán constantes noticias sobre los eventos y anuncios que se lleven a cabo para este juego. Esta es la descripción de este nuevo grupo:

Introducing your new #Splatoon3 hosts, Deep Cut!

They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program Anarchy Splatcast. They’ll provide the latest news and info on the current battle stages. pic.twitter.com/Yyw94SUkGS

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 10, 2022