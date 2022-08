Se revelan los juegos para PS Plus Extra y Premium

Como sucede cada mes, el catálogo de juegos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) aumentará en un par de días. En esta ocasión, la lista está encabezada por tres títulos de la serie de Yakuza, así como una gran experiencia de terror, y uno de los títulos que vimos durante la ventana de lanzamiento del PS5.

A partir del próximo 16 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus con una suscripción a la categoría Extra y Premium, o Deluxe para las regiones en donde el juego en nube no está disponible, podrán disfrutar de los siguientes juegos:

-Yakuza 0

-Yakuza Kiwami

-Yakuza Kiwami 2

-Dead by Daylight

-Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

-Bugsnax

-Metro Exodus

-Trials of Mana

-Everspace

-UNO

-Monopoly Madness

-Monopoly Plus

Junto a esto, no hay que olvidar a todos los juegos que ya están disponibles por medio de la suscripción básica a PlayStation Plus, en donde este mes encontramos Yakuza: Like a Dragon y más. En temas relacionados, puedes conocer la lista completa de juegos para Essentials aquí. De igual forma, se ha revelado el número total de PS4 vendidos.

Nota del Editor:

Los tres juegos de Yakuza valen mucho la pena, y son una gran introducción a este mundo. Junto a esto, en un futuro estarán disponibles las remasterizaciones de Yakuza 3, 4 y 5, así como la sexta entrega en la serie. De esta forma, más personas pueden disfrutar de esta serie, especialmente considerando que en Xbox Game Pass también están disponibles estos títulos.

Vía: PlayStation