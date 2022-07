ACTUALIZACIÓN: Un par de horas después de su filtración, se ha confirmado que la lista de juegos para PlayStation Plus Essentials compartida por DeaLabs resultó ser cierta. De esta forma, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/5), Yakuza: Like A Dragon (PS4/5), y Little Nightmares (PS4) estarán disponibles entre el 2 de agosto y 6 de septiembre.

Esto no es todo, ya que toda la serie principal de Yakuza estará disponible en diversos niveles de suscripción para el nuevo PlayStation Plus. En agosto no solo estará disponible Like a Dragon, sino que también estarán disponibles 0, Kiwami y Kiwami 2 en la categoría Extra y Premium.

Por su parte, en algún punto del resto del año podremos encontrar Yakuza 3, 4 y 5 en la categoría Premium, mientras que Yakuza 6 llegará al nivel Extra y Premium. Respecto a los títulos de PS3, estas serán las versiones remasterizadas que llegaron al PS4 hace tiempo. De esta forma, solo faltarían los dos juegos de Judgment para completar la colección.

Es importante mencionar que en Xbox Game Pass ya puedes disfrutar de toda la serie principal de Yakuza.

NOTA ORIGINAL:

Como ya se ha convertido en una tradición a finales de cada mes, el siguiente grupo de juegos en unirse a PlayStation Plus Essentials se ha filtrado. Recordemos que este nivel de suscripción es el básico, aquel que todos los usuarios del servicio tenían previo al modelo que se usa hoy en día.

En esta ocasión, DeaLabs, quienes mes tras mes, comparten la lista de juegos para PlayStation Plus que llegarán a este servicio, y su información siempre resulta ser cierta, ha señalado que los siguientes tres títulos estarán disponibles en un par de días:

–Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/5)

–Yakuza: Like A Dragon (PS4/5)

–Little Nightmares (PS4)

Sin duda alguna, una selección bastante fuerte. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es el remake de los primeros dos títulos en la serie, y fue muy bien recibido por la comunidad. Por otro lado, Yakuza: Like a Dragon deja de lado el sistema de combate que ha caracterizado a la serie, y opta por un RPG por turnos, y es un buen punto de entrada. Por último, Little Nightmares es un fantástico juego de terror que juega con los miedos de la infancia de muchos de nosotros.

Ahora solo nos queda esperar a que se comparta información oficial, así como los detalles específicos del periodo en el que estos tres juegos estarán disponible para todos los usuarios del servicio el próximo mes de agosto. En temas relacionados, se revelan nuevas funciones del PSVR2. De igual forma, desestiman en contra de PlayStation.

Nota del Editor:

Esta es una gran selección. Los tres títulos valen mucho la pena, y es algo que todos los usuarios de este servicio no deberían dejar pasar. Mi recomendación principal es Yakuza: Like a Dragon, un fantástico juego, y uno de los mejores de 2020.

Vía: DeaLabs