¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos como cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Ta traemos todos los detalles de las noticias que han girado alrededor de The Last of Us Part I en estos últimos días junto con más novedades de los otros frentes. Además, te tenemos impresiones finales de Xenoblade Chronicles 3 y de Live A Live, los nuevos RPG exclusivos del Nintendo Switch. Para rematar, todas las noticias de Marvel desde la Comic-Con 2022.