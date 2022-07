Presidente de Marvel Studios habla de las diferencias entre Thanos y Kang

Hace prácticamente unos días atrás, Marvel sorprendió a propios y extraños con la revelación de nuevas películas que se acercan en el horizonte, esto incluye a dos proyectos de Avengers que se estrenarán de forma consecutiva. Y ante esto, algunos se quedaron con la duda de qué diferencias habrá entre Thanos y Kang, el nuevo villano de turno.

En una entrevista reciente, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, comentó las diferencias que tienen estos personajes, dado que Kang no busca exterminar a la mitad del universo por su bien. Sino que quiere conquistar todos los mundos posibles, y no solo es una línea de tiempo, sino que usará el multiverso para conseguir sus objetivos.

Ya hemos conocido una variante del personaje en la serie de Loki, misma que exterminó Sylvie para dar paso a un caos multiversal, teniendo consecuencias fuertes y que más tarde repercutió en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, era la versión más pasiva del villano, pero sus otras variantes no serán tan amables, y el ejemplo más claro será el que nos van a presentar en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Aquí las declaraciones de Feige:

Es realmente impresionante lo que Jonathan Majors es capaz de hacer. Y todas las diferentes encarnaciones, variantes, por así decirlo, de Kang que lo veremos hacer. Es realmente genial… Lo que me encanta es que es totalmente diferente a Thanos. ¿Qué es completamente diferente? que no es solo, ‘¿Qué tal si… hay un tipo morado más grande con un casco?’ Eso no es… ya sabes, eso no es lo que es Kang. Kang es un tipo de villano muy diferente y el hecho de que haya muchos, muchos personajes diferentes es lo más emocionante y lo que más lo diferencia.

Recuerda que veremos a Kang en Ant-Man and The Wasp: Quantumania el 17 de febrero de 2023 en cines.

