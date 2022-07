Revelan nuevas funciones del PlayStation VR2

Desde hace ya un tiempo Sony anunció el PlayStation VR2, dispositivo que dará sucesión al primero lanzado para PS4, y conforme los meses avanzan han solado cada vez más un poco de información. No se ha mencionado nada de alguna ventana de lanzamiento, pero es posible que pronto la conozcamos debido a un nuevo comunicado de la compañía.

Mediante el blog oficial de PS, se describieron fragmentos relacionados con la experiencia del usuario. Una de las características más notables involucra poder ver el entorno mientras aún se usan los auriculares. En lugar de quitarte el visor para comprobar el propio espacio de juego, el hardware permite ver lo que nos rodea gracias al uso de cámaras integradas en la parte frontal.

También se comentó que VR2 podrá usar las cámaras para escanear su entorno y crear un espacio de juego único. Teniendo así la posibilidad de personalizar un espacio para hacerlo mucho más accesible. A esto se suman dos modos diferentes de uso. El modo VR, el cual es para jugar juegos exclusivos del aparato y el cinematográfico, el cual deja jugar los títulos a manera de cine.

Más allá de eso no se ofrecen detalles adicionales, así como si se tendrá una compatibilidad con los lanzamientos del primer VR. Por su parte, la fecha de lanzamiento aún no está confirmada, ni siquiera una ventana aproximada. Así que por ahora, deberemos esperar a un evento especial por parte de la propia Sony, ya sea un State of Play o un Showcase de juegos.

Recuerda que el dispositivo solo será compatible con PS5.

Vía: ComicBook