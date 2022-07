Capcom está cruzando por una gran caída de ingresos

Las compañías de videojuegos año tras año tienen que dar a conocer sus cifras de ventas de forma casi obligatoria, esto para que los inversores tengan una noción de seguir o no en apoyo monetario. Y al parecer, Capcom no tiene buenas noticias, ya que se confirmó que durante los primeros tres meses del 2021 sus ganancias no han sido tan satisfactorias.

De acuerdo con el último informe financiero de la compañía japonesa, se reporta una caída del 47,9% en la venta de sus distintos videojuegos, esto englobando todas las plataformas donde están disponibles. A esto se agrega un descenso en los ingresos operativos de un 48,9 % y los ordinarios con 46,4%, conformados de microtransacciones, DLC y demás.

El justificante para la caída de ingresos le ha quedado muy claro a la compañía, dado que durante los primeros tres meses del año no lanzaron ningún videojuego grande que sustentara los gastos. Sí, se pusieron a la venta grandes éxitos hace poco, como Monster Hunter Rise: Sunbreak y Capcom Fighting Collection, pero estos aparecerán en el segundo reporte del año.

Aún con todo, se contempla que el fin de año para Capcom va a ser satisfactorio, dado que están preparando la edición gold de Resident Evil Village, misma que trae un DLC bastante extenso. Además, en marzo de 2023 llega el remake de Resident Evil 4, por lo que el año fiscal pinta muy bien para la empresa en temas financieros. Esto solo es un pequeño bache.

Vía: Capcom