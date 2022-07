Atlus revela qué juegos de Persona son solicitados para tener un remake

En los últimos años la popularidad de la desarrolladora Atlus ha crecido de forma exponencial, eso se debe a que la franquicia de Persona llegó para dejar huella en la cultura pop con su quinta entrega. Y ahora, se encuentran haciendo encuestas de forma frecuente, sobre en qué plataformas incluir sus juegos y qué remakes les gustaría ver a los fans.

Fue así que mediante un directo oficial de la empresa, se dio a conocer un listado especial respecto a la recreación de videojuegos clásicos, misma que está encabezada totalmente por la saga Persona. Teniendo como prioridad la tercera entrega, una de las más queridas, y que también ayudó a tener los cimientos en cuanto a mecánicas de lanzamientos más modernos.

Aquí puedes echarle un vistazo:

Most desired Atlus games to be remade from the Atlus Survey pic.twitter.com/GFgsQ1XkW1

