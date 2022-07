Cómo ver las películas de X-Men en orden cronológico

Aunque parezca broma, una de las franquicias que dio inició con las películas de superhéroes contemporáneas fue X-Men, con una serie que empezó en el año 2000 y se desarrolló con 13 filmaciones. Esta misma tiene un orden cronológico a pesar del tiempo de lanzamiento entre cada producción, algo que no afecta tanto a la compresión de la historia.

No obstante, si todavía no has apreciado los proyectos, te traemos una lista en las que acomodamos todas en una línea de tiempo para evitar alguna que otra confusión. Vale la pena mencionar, que los efectos especiales van a variar según el año en que se crearon.

1. X-Men: Primera generación (2011)

Esta película es el comienzo de la franquicia, en la que apreciamos cómo los mutantes más icónicos se conocen, siendo estos ni más ni menos que el Profesor X y Magneto. Creando así una hermandad en la que se quiere establecer igualdad entre humanos y seres con poderes especiales, pero diferencias harán que algunos opten por tomar caminos diferentes.

Se puede ver en Disney Plus.

2. X-Men: Días del futuro pasado (2014)

La trama de esta película mezcla un poco de los dos mundos, dado que se explora el pasado de ciertos personajes importantes de la franquicia como el del villano Magneto. A la vez, somos transportados a un futuro distante en el que la humanidad habría desaparecido por la guerra de mutantes. Lo mejor, es que tenemos a Hugh Jackman como protagonista.

Se puede ver en Disney Plus.

3. X-Men Orígenes: Wolverine (2009)

Esta historia se desarrolla un poco antes de que Wolverine conozca la academia de mutantes, teniendo como premisa el origen de sus garras de adamantio, así como los conflictos con uno de sus hermanos. Además, nos dan el primer vistazo a Deadpool, versión que terminó por no gustar, principalmente por qué no emite ni una sola palabra en la cinta.

Disponible en Disney Plus.

4. X-Men: Apocalipsis (2016)

Esta película nos pone un poco antes de que Wolverine se una al equipo, poniendo al elenco principal en una misión en la que deben derrotar a un villano ancestral que amenaza con destruir el mundo. Además, tiene un salto en el tiempo, ya que todo empieza en el 3600 antes de cristo, pero continúa en 1983 con la era de los X-Men en sus años de juventud.

Disponible en Disney Plus.

5. X-Men: Dark Phoenix (2019)

Esta cinta tiene lugar en 1992 y nos cuenta la transformación de Jean Grey en Phoenix. En su momento no fue tan bien aceptada, pero algunos la consideran como una de las más cargadas con acción a la fecha. Vale la pena mencionar, que es la última cinta bajo la producción de FOX.

Disney Plus.

6. X-Men (2000)

Aquí empieza la unión entre Wolverine y la academia de Mutantes, dónde se estipula la edad adulta de todos los protagonistas, a eso se le suma que los más grandes rivales ya tienen una edad avanzada. Se estipula que empieza en la primera década de los años 2000.

Se puede ver en Disney Plus

7. X2: X-Men United (2003)

Esta es una continuación casi directa a la primera X-Men, con la liberación de ira por parte de algunos mutantes que no soportan las injusticias y malos tratos por parte de los humanos comunes. Además, se establece que Phoenix ha vuelto a interactuar con el equipo una vez más.

Disponible en Disney Plus.

8. X-Men: La batalla final (2006)

Se desata el poder total de Phoenix en esta entrega, con enfrentamientos que dejaron perplejos en su día a los fanáticos, aunque también tuvo una mala recepción por continuidad en la historia. Se pone como una conclusión a la historia de la academia, para que después Wolverine tuviera su camino individual.

Disponible en Disney Plus.

9. The Wolverine (2013)

Esta es una secuela a los orígenes de Wolverine y también La Batalla Final. Cuenta cómo Logan se ha separado del equipo para tomar su camino, y también establece que el personaje ha vivido en varias épocas de la historia.

Disponible en HBO Max.

10.- Deadpool (2016)

Aquí se cuentan los orígenes de Deadpool, quién emprenderá un viaje para vengarse de las personas que le lanzaron un ácido que casi lo deja muerto. Está separada de los X-Men, pero establece que se encuentra en el mismo universo debido a la aparición de ciertos personajes.

Disponible en Disney Plus y Star Plus en algunos países.

11.- Deadpool 2 (2018)

Esta secuela nos presenta más de las desventuras de Deadpool y cómo es que establece un equipo de antihéroes. Además, se presenta la academia de mutantes y una pista que nos guía a la película de LOGAN.

Disponible en Disney Plus y Star Plus en algunos países.

12. The New Mutants (2020)

The New Mutants parece tener lugar en algún momento a fines de la década de 2020, ya que presenta una conexión con Logan. Al igual que Deadpool, The New Mutants cuenta principalmente su propia historia y se puede ver en cualquier momento.

Disponible en HBO Max.

13.- LOGAN (2017)

Logan toma lugar en el año 2019 y nos pone como protagonistas a Wolverine y Charles Xavier. Quienes están en un mundo donde los mutantes se han extinto, pero ahora tendrán la responsabilidad de guiar a los más jóvenes. Incluso se encuentran a una niña que Logan deberá cuidar.

Disponible en Disney Plus y Star Plus en algunos países.

Esa sería básicamente la línea de cronología de las cintas de X-Men. A disfrutar se ha dicho.

Vía: IGN