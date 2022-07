Se informa que una serie de Eragon llegará a Disney Plus

A día de hoy, Disney Plus se ha convertido en una plataforma de streaming que poco a poco va insertando contenido propio, ya sea en forma de series, documentales, películas y más. Y ahora, según un nuevo informe, se comenta que una nueva adaptación de Eragon llegará a este servicio, razón por la cual los fans de las franquicia deberían estar contentos.

En base a lo que informa el medio Variety, habrá una serie basada en los conocidos libros medievales, aunque por ahora se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo para televisión.

Para los no enterados, Eragon es el primer libro de una conocida serie de novelas de fantasía para adultos jóvenes de Christopher Paolini, The Inheritance Cycle, y se publicó por primera vez en 2002. Variety afirma que Paolini será uno de los coautores de la serie, con Bert Salke como productor ejecutivo. 20th Television lo producirá.

Vale la pena mencionar, que el propio autor ha respondido a los rumores en las redes sociales, esto como un agradecimiento a los fanáticos, aunque en ningún momento expresó que esto es real. Además, esta nos es la primera vez que adaptan a Eragon, dado que tuvo su película en el 2006, teniendo una recepción muy mala por parte crítica y audiencia.

Uhhh … 😎 (Y’all are the best fans.) https://t.co/V1CLyePzw4

— Christopher Paolini (@paolini) July 25, 2022