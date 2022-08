Tras darse a conocer la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por $68.7 mil millones de dólares, muchos se preguntaron qué sucederá con franquicias como Call of Duty, las cuales han jugado un papel importante en la venta de consolas a lo largo de las últimas generaciones. De esta forma, PlayStation está preocupada por lo que esta compra significaría para la industria.

Recientemente, la comisión reguladora de Brasil, al igual que otras organizaciones similares en todo el mundo, está estudiando la compra para su aprobación. De esta forma, se llamó a varias compañías para tomar su opinión en este asunto. Una de estas fue PlayStation, quienes mencionaron que los juegos de Call of Duty juegan un papel importante en la venta de consolas, y convertir la serie en una exclusiva de Xbox tendría repercusiones en el mercado. Esto fue lo que comentó un representante.

“La marca se ha unido a potencias como Star Wars, Juego de Tronos, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Call of Duty es tan popular que influye en la elección de la consola por parte de los jugadores, y su comunidad está tan arraigada que incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no podría competir con él. Cada entrega anual de Call of Duty lleva de tres a cinco años de desarrollo. Como Activision lanza un juego por año, equivale a una inversión anual de cientos de millones de dólares. Aproximadamente 1,200 personas trabajan en cada versión y otras 1,500 están involucradas en la publicación y distribución. Por lo tanto, solo Call of Duty tiene más desarrolladores que la mayoría de las empresas de videojuegos en todos sus proyectos, incluso los estudios AAA. Ninguna otra desarrolladora puede dedicar el mismo nivel de recursos y experiencia en el desarrollo de juegos. Incluso si pudieran, Call of Duty está tan asentado que ningún rival, sin importar cómo de relevante sea, puede alcanzarlo. Es poco probable que los jugadores se cambien a otros juegos alternativos, ya que perderían esa familiaridad, esas habilidades e incluso los amigos que hicieron jugando”.

Es importante mencionar que Xbox ha mencionado que no tienen planes para convertir a Call of Duty en una exclusiva. Sin embargo, nada nos asegura que esta posición cambie sustancialmente en un futuro. De igual forma, será interesante ver cuál es el resultado de esta investigación, no solo en Brasil, sino en otras regiones, como Reino Unido.

En temas relacionados, se filtran nuevos detalles sobre el multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare II. De igual forma, se filtran las primeras imágenes del siguiente juego en la serie.

Nota del Editor:

Call of Duty sí es una de las propiedades más importantes en esta industria, y convertirlo en una exclusiva de Xbox sería un gigantesco golpe en contra de PlayStation. Solo nos queda esperar por lo que la palabra de Phil Spencer se mantenga, y el trabajo de Activision esté disponible en más consolas.

Vía: VGC