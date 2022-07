Aunque ya no falta mucho para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, las filtraciones no se hacen esperar, y parece que cada día vemos nueva información relacionada con este esperado título. De esta forma, recientemente se revelaron más detalles sobre el apartado multiplayer, y hay buenas noticias para los fans.

De acuerdo con una filtración compartida por el usuario conocido como Reality, algunos de los beneficios, mejoras, killstreak y más elementos clásicos de la serie estarán construidos por elementos nuevos, así como algunos clásicos que hemos visto en otras entregas de la serie. Esta son:

Beneficios

-Amplificado

-Batalla endurecida

-Sangre fría

-Doble tiempo

-E.O.D.

-Fantasma

-Línea dura

-Alerta máxima

-Cadena de muerte

-Exagerar

-Arreglo rápido

-Repoblar

-Carroñero

-Metralla

-Observador

-Rastreador

-Afinar

-Supervisión (nuevo)

-Sobrecarga (Nuevo)

-Superviviente (Nuevo)

-Extra táctico

-Enfoque

-Lanzador (Nuevo)

Mejoras de campo:

-EMP

-Cámara táctica

-Señuelo inflable

-Stimpistol

-Ira de batalla

-Pulso de sonda

-Velo de sonido

Rachas de asesinatos:

-UAV

-Bomba de combustible

-Lanzamiento aéreo de humo

-Golpe termobárico

-Pico de racimo

Modos:

-Tiroteo

-CTF

-Generosidad

-Muerte confirmada

-Dado vuelta a

-Ataque cibernético

-Demolición

-Dominación

-Infectado

-FFA

-Punto difícil

-Sede

-Nocaut (Nuevo)

-DAKOTA DEL SUR

-TDM

-Campo de guerra

-Bomba de guerra terrestre (nueva)

-Todo o nada (nuevo)

Como siempre, esta filtración debe tomarse como lo que es, y esperar a que se dé a conocer información oficial. Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre. En temas relacionados, un comunicado de este juego da un mensaje agridulce. De igual forma, se filtraron las primeras imágenes del siguiente Call of Duty.

Vía: Comicbook