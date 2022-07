No hay duda alguna, Top Gun: Maverick es una de las películas más exitosas, no solo durante la pandemia, sino también en la historia de Estados Unidos. De acuerdo con un reporte, la secuela a la aclamada cinta de 1986 actualmente se posiciona como la décima segunda cinta con la mejor recaudación en taquilla en este país.

Hasta el momento, Top Gun: Maverick ha recaudado más de $601.9 millones de dólares en Estados Unidos, y a nivel mundial cuenta con más de $1.19 mil millones de dólares. Esta es la segunda película en superar la marca de los mil millones de dólares durante la pandemia, solo por detrás de Spider-Man: No Way Home.

Por si fuera poco, el trabajo de Tom Cruise ha superado la primera proyección de Titanic como la película nacional más taquillera de Paramount en sus 110 años de historia. Esto fue lo que comentó Brian Robbins, presidente y director ejecutivo de Paramount, al respecto:

“Durante 110 años, Paramount Pictures ha producido y distribuido algunas de las películas más icónicas de la historia de Hollywood, incluido el clásico de todos los tiempos ‘Titanic’, que este año celebra su 25 aniversario. ‘Top Gun: Maverick’ es una película fenomenal, y nos enorgullece profundamente celebrar este tremendo logro junto a Tom Cruise, nuestros cineastas y el elenco, nuestros equipos de marketing y distribución y, por supuesto, todos los nuevos y originales ‘Top Fans de las armas, sin los cuales esto no hubiera sido posible”.

Actualmente, películas como The Incredibles 2 con $608 millones, The Avengers con $623 millones, y Star Wars: The Last Jedi con $620 millones son los competidores directos de Top Gun: Maverick, y no se descarta que esta película logre superar a alguna de estas cintas en los próximos meses.

En temas relacionados, se ha revelado una escena eliminada de la película. De igual forma, esta es la cinta más exitosa en la carrera de Tom Cruise.

Vía: Variety