Se anuncia nuevo juego de The Lord of the Rings

Este es un gran momento para ser un fan de The Lord of the Rings. Además de la serie de Amazon, la cual por fin se estrenará el próximo mes, el día de hoy se reveló que un nuevo juego ya está en desarrollo, con Wētā Workshop a cargo de este título, y Private Division como los encargados de la publicación.

Para aquellos que no reconozcan estos nombres, Private Division es una compañía de Take-Two que se encarga de la publicación de juegos, y ayudó a que títulos como The Outer World llegaran al público. Por su parte, Wētā Workshop es un estudio de efectos especiales que trabajó junto a Peter Jackson en la trilogía de The Lord of The Rings, y en 2014 el estudio creó una división enfocada en los videojuegos.

Respecto al nuevo juego, Middle-earth Enterprises ha otorgado la licencia de las obras literarias de la serie a Wētā Workshop, lo que le permite “interpretar la tradición subyacente de los libros”. Esto fue lo que comentó Michael Worosz, director de estrategia de Take-Two Interactive y director de Private Division, al respecto:

“Estamos encantados de asociarnos con Wētā Workshop para publicar un juego ambientado en un universo tan extraordinario y célebre. La propiedad de El Señor de los Anillos es el hogar de tantas historias notables, y ninguna entidad está mejor equipada que el equipo de Wētā Workshop para crear una experiencia de juego nueva y distintiva en la Tierra Media”.

Por su parte, Amie Wolken, Jefa de la división Interactiva en Wētā Workshop, comentó:

“Es un privilegio crear un nuevo juego ambientado en la Tierra Media, especialmente uno que es tan diferente de lo que los fanáticos han jugado anteriormente. Como fanáticos, estamos emocionados de que los jugadores exploren la Tierra Media de una manera que nunca antes lo habían hecho y presenten a los nuevos fanáticos la magia de El Señor de los Anillos”.

Lamentablemente, por el momento no hay muchos detalles al respecto. Debido a que el juego sigue en una etapa temprana de desarrollo, no hay un nombre para este título. Por su parte, se espera que esta entrega esté disponible en el año fiscal de 2024, es decir, entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

En temas relacionados, se revela nuevo gameplay de The Lord of the Rings: Gollum. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de The Rings of Power.

Nota del Editor:

Como fan de The Lord of the Rings, el anuncio de un nuevo juego me emociona. Sin embargo, considerando que Wētā Workshop no es un estudio tan conocido en la industria de los videojuegos, será mejor mantener las expectativas a un nivel normal.

Vía: Private Division