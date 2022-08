Nuevas ofertas llegan a la eShop del Switch

Una vez más, la eShop del Nintendo Switch tiene una serie de descuentos que todos los fans no se deben de perder. Sin embargo, en esta ocasión, las rebajas solo están disponibles para la región de Estados Unidos. Afortunadamente, cambiar este aspecto no es tan complicado como uno podría llegar a pensar.

Para cambiar de región tienes que ingresar a Configuración en la consola. Después, busca la opción de Sistema, y selecciona la opción que desees. Es importante mencionar que necesitas de otro perfil para hacer esto. De esta forma, podrás disfrutar de las siguientes ofertas:

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild – $39.99 dólares (33%)

-Mario Kart 8 Deluxe – $39.99 dólares (33%)

-Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $39.99 dólares (33%)

-Super Mario Party – $39.99 dólares (33%)

-Mario Golf: Super Rush – $39.99 dólares (33%)

-Miitopia – $39.99 dólares (20%)

-Mario Kart Live: Home Circuit – Mario Set – $59.99 dólares (40%)

-Mario Kart Live: Home Circuit – Luigi Set – $59.99 dólares (40%)

-Monster Hunter Rise – $30.59 dólares (49%)

-MONSTER HUNTER RISE Deluxe Edition – $35.69 dólares (49%)

-Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – $29.99 dólares (50%)

-Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition – $34.99 dólares (50%)

-Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 dólares (70%)

-Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 dólares (75%)

-Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure – $7.49 dólares (50%)

-Mario + Rabbids Kingdom Battle Ultra Challenge Pack – $3.49 dólares (50%)

-Mario + Rabbids Kingdom Battle : Season Pass – $9.99 dólares (50%)

Junto a esta lista, la eShop también cuenta con un sin fin de descuentos en títulos indie, AAA y de todo tipo. En temas relacionados, se reportó un incendió en las oficinas de Nintendo. De igual forma, la producción del Switch en 2023 será incierta.

Vía: Go Nintendo