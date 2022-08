Uno de los mayores atractivos de Multiversus, es la cantidad de propiedades de Warner Bros. que están disponibles en un solo lugar. Sin embargo, los fans han notado que aún no hay contenido de The Lord of the Rings. Aunque muchos esperan que esto suceda eventualmente, nueva información por parte de mineros de datos podría indicar que esto no sucedería.

Recientemente, varios mineros de datos y filtradores de Multiversus descubrieron que contenido relacionado con The Lord of the Rings ha sido eliminado del código del juego. Algunos han mencionado que esto es solo una medida temporal. Sin embargo, otros han señalado que la reciente compra de los derechos de esta serie podría ser un problema para el juego de peleas.

This is quite the bad news, but LOTR stuff for Multiversus *MIGHT* have been cut

i haven't found the eye of sauron trophy, it seems like they replaced barra-dur from the background of trophy's edge and completely removed the mordor and hobbiton tracks from the files

— Susie – Multiversus Leaks (@multiversusie) August 15, 2022