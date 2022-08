Fue el 30 de agosto de 1987 cuando Capcom nos entregó lo que eventualmente se convertiría en una de las mejores franquicias de juegos de peleas de todos los tiempos. Nos referimos a Street Fighter. De esta forma, la compañía japonesa ha dado pie a la celebración por el 35 aniversario de la serie con una página web especial.

Actualmente, ya puedes entrar al sitio oficial del 35 aniversario de Street Fighter, en donde es posible conocer un poco más sobre la historia de esta franquicia, ver un par de ilustraciones especiales, y más. Sin embargo, lo que más llama la atención es una serie de entrevistas con Hideaki Itsuno y Takayuki Nakayama, así como otros productores y actores de voz.

Today is Street Fighter's 35th anniversary! #SF35th

We've prepared a commemorative website full of illustrations, a message from the team, and a comment section where you can share your thoughts about the series.

🎉 Website – https://t.co/bdY4Iz4FQs pic.twitter.com/0rIGyjRl3M

— Street Fighter (@StreetFighter) August 30, 2022